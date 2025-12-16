テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが一日警察署長を務めたことを報告した。１６日までにインスタグラムで「先日佐倉警察署の一日警察署長に拝命いただきました」と書き始めた三谷アナ。「地元佐倉ということもあり嬉（うれ）し恥ずかし…多くの皆さんがイオンタウンユーカリが丘まで足を運んでくださり感謝の気持ちでいっぱいです！！」とつづり、「僭越（せんえつ）ながら白バイやパトカーにも乗せていただき」と続け、制服姿