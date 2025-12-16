メ～テレ（名古屋テレビ） 12月16日午後1時57分ごろ、福井県嶺北を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 岐阜県で震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福井県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はM3.8と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 郡上市 【震度1】 飛騨市 白川村 関市 美濃市 各務原市