楽天に加入した前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルで入団会見を行った。背番号は１８に決まった。会見中、前田から珍しい呼びかけがあった。日本球界への復帰は１１年ぶりで、球団最年長で４１歳の岸孝之に次ぐ３７歳。現状、親交のある選手はほとんどおらず「めちゃくちゃ不安です。１人だったらどうしよう…」と不安を吐露。「（選手の）みんなに言っておいてください。インスタでＤＭ送っていい」とお願いすると