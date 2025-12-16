契約交渉を終え、記者会見で色紙を手にするDeNAの牧＝16日、横浜市の球団事務所DeNAの牧秀悟内野手が16日、横浜市の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸2億5千万円で更改した。今季は8月に左手を手術したこともあり、自己最少の出場93試合で打率2割7分7厘、16本塁打、49打点だった。「けがをして一年間、戦えなかった。チームに迷惑をかけたし、悔しい」と唇をかんだ。交渉では、将来的な米大リーグ挑戦の意向を球団に伝え