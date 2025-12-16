フリーアナウンサーの中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。人生初のミニスカサンタコスプレを披露した。「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」とミニスカートのサンタコスプレ姿を公開。「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように...Hope you have a very Merry Christmas」とつづった。「ロケ終わりに撮影してくれたマネージャーさんに感謝」「#christmas」「#サンタコス」と添