日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催された。初優勝を含む４勝を挙げた佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が、「年間最優秀選手賞」に選ばれた。賞金ランキング１位、平均ストローク１位にも輝いた。青いオフショルダーのプリンセスドレスに身を包んで登壇。「初優勝するまで２位が何回もあって苦しい時間も長かったですけど、早いうちに初優勝することができて