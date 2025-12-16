Jリーグは12月16日、2025シーズンのJ２優秀選手賞の受賞選手37人を発表した。 同賞はJ２全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。クラブ史上初のJ２優勝とJ１昇格を果たした水戸ホーリーホックからは最多の８人、17年ぶりのJ１復帰となったジェフユナイテッド千葉からは４人が選ばれた。 なお、22日に開催されるJ２リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」と「ベストイレブン」は、こ