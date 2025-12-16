タレントのMEGUMI（44）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。男女の友情について語った。今回の話題は“リアル恋愛トーク”と題して、芸人界屈指のモテ男の「見取り図」リリーと、「さらば青春の光」東ブクロが登場。お互いの女性関係にまつわるエピソードを赤裸々に語った。トークは、男女の友情が成立するかの話題に。身体の関係こそ男女の友情における究極の形だと主張する東ブク