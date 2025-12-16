シンガー・ソングライターのVaundy（25）が15日放送のTBS「情熱大陸」の2夜連続スペシャル後編（夜11・56）に出演。自身のミュージックビデオ（MV）に俳優が多く出演する理由を語った。この日はVaundyが作詞作曲を手がけ、MV監督も務めた「惑う糸」を歌う俳優・菅田将暉と対談。菅田がVaundyのMVに長澤まさみや山田孝之をはじめ、多くの俳優が出演していることを指摘した。Vaundyは「カッコイイんですよ。絵になる」と理由を