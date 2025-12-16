Googleは12月15日、日本郵便と協力して作成したGemini AIを使った年賀状ジェネレーター「#Geminiで年賀状」をリリースしたことを公式ブログで発表した。○最新の生成AIで年賀状をグレードアップ「#Geminiで年賀状」(http://goo.gle/nengajo)は、画像生成モデルNano Bananaを使って手軽に生成AIで年賀状のイラストを作ることが可能な年賀状ジェネレーターで、テンプレートを選択し、イメージをアップ。生成されたイメージを短いプロ