TWSのドフンが、東京の街に姿を現した。【独自写真】ドフン、最後の高校制服姿ドフンは12月15日、TWSの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。公開された写真には、東京・浜松町駅付近で撮影されたドフンの姿が収められている。白いパーカーにワイドデニムを合わせたドフンは、変装することなく、イルミネーションに彩られた木の前でカメラを見つめている。オフショットにもかかわらず、際立つビジュアルと18