女性のオフスタイルを見たとき、普段との違いを感じてときめいてしまう男性は多いようです。では、具体的にどんな服装だとグッとくるのでしょうか。今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「ギャップに思わずドキッとした、同僚のプライベートファッション９パターン」をご紹介します。【１】何もいじってなくてゆるい感じが良い「ナチュラルヘア」「巻き髪も良いけど、何もしてないふんわりヘア最高！」（２０代男性）というように