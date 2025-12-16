１９７５年創立の名門チーム「大田水門ボーイズ」（東京都東支部）が主催する「第２７回硬式野球一日体験会」が１４日、大田スタジアムで開催された。大田区の学童チームなどから小学生約７０人が参加。講師として元大洋（現ＤｅＮＡ）外野手の中塚政幸さん（８０）、元広島投手の鈴木健さん（５６）が登場してプロの技術を間近で学んだ。朝から降り続いた雨の影響で、午前中はブルペンでキャッチボールや基礎練習に集中。午