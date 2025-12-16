女優・天海祐希主演のテレビ朝日系連続ドラマ「緊急取調室」（木曜・午後９時）が１８日に最終回を迎える。ゲストが発表され、驚きの声が上がった。１６日までにドラマの公式ＳＮＳで「最終回では、なんと！＃小日向文世さんの息子＃小日向星一さんが《有希子（＃天海祐希）が訪れる交番の警察官》大山耕平役で出演します」と報告。「撮影時に、天海さんとパチリ登場シーンをお楽しみに」と警察官の衣装に身を包んだ星一