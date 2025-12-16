２４、２５年の大阪杯を連覇し、香港カップ２着のベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村）が現役を引退し、社台スタリオンステーションで種牡馬入りすることが１６日、わかった。管理する上村洋行調教師（５２）＝栗東＝が発表した。上村師は「堅実な馬でした。暑さに弱く、そこだけ仕上げが難しかったですけど、それ以外は確実に走ってくれました。うちの厩舎をここまでしてくれた立役者です」と感謝を述べた。ラストランとなっ