楽天に新加入した前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）が１６日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号は「１８」に決まった。入団会見では報道陣に粋なサプライズプレゼントが用意された。マエケン画伯が描いた球団公式マスコットが手をつないだ絵に、直筆のメッセージも添えられた。前田は報道陣に「大丈夫ですか？置いて帰らないでくださいね」と笑みを浮かべて、素晴らしい出来栄えと問われ