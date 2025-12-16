NHKは16日、いわゆる“年収の壁”引き上げに伴う「受信料の学生免除」についての対応を示した。同日、広報局が発表した。【写真多数】大河ドラマ『豊臣兄弟！』豪華17人！ キャスト陣の扮装カット公開NHKでは、親元などから離れて暮らし、扶養されている学生や奨学金を受給している学生、年間収入が一定額以下の学生らを対象に、受信料を全額免除としている。これまで学生本人の「前年の年間収入が130万円以下」の場合に免除