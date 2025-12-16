日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰、JLPGAアワード2025が16日に都内で行われ、シーズンを戦い抜いた選手たちが華やかな衣装を身にまとい出席した。自身初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（23、大東建託）はラメ入りのデニムのドレスで登場。「キラキラしたいと思ってラメにしたんですけど、凄いデニムの生地もかわいかったのでちょうどいいなと思ってこれにしました」と笑顔で話した。【写真を見る】初の年間女王“4冠”佐