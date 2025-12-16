俳優・大泉洋（５２）とディーン・フジオカ（４５）が１６日、東京・六本木のテレビ朝日で出演する同局系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜、後９・００）の最終話に向けた取材会に出席した。同作は会社をクビになったサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になるジャパニーズ・ヒーロードラマ。大泉はクビになったどん底サラリーマンの文太を演じた。与えられた仕事は「世界を救う」ことで「人を愛してはならない」とい