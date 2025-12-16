東京・港区赤坂の個室サウナ店で30代の男女2人が死亡した火事で、警視庁が2人の身元を発表しました。【写真を見る】東京・赤坂の“個室サウナ店死亡火災”死亡した2人は夫婦と判明サウナ室の木製ドアノブが外れた状態…扉を開けられず閉じ込められた可能性も 警視庁死亡した男女は30代夫婦この火事は、きのう（15日）午後0時半ごろ、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内に倒れていた30代の男女2人が死亡し