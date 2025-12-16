パッカーズ戦でTDパスを決めて喜ぶブロンコスのQBニックス＝14日、デンバー（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは15日に第15週が終了し、アメリカン・カンファレンス（AFC）西地区首位のブロンコスがパッカーズに34―26で勝って12勝2敗とし、2季連続のプレーオフ（PO）進出を決めた。ナショナル・カンファレンス（NFC）は西地区1位のラムズがライオンズを41―34で下し、11勝目（3敗）を挙げて3季連続でPOに