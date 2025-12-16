９日から続いていた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の呼びかけ期間が１６日午前０時で終了したことを受け、青森県八戸市とおいらせ町の３漁協は同日早朝、８日夜の地震以来約１週間ぶりに特産のホッキ貝漁を再開した。おいらせ町の百石漁港では午前５時過ぎから漁師らが出漁の準備にあたり、小型船を操業する男性（６８）は「不安はあるが、ラジオやスマホで情報を確認しながら安全に操業したい」と話した。八戸市の館鼻漁