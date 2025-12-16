歌手の工藤静香さん（55）が12月16日までにインスタグラムを更新。楽屋でミスタードーナツをほおばりながら、好きなドーナツの種類について熱く語る姿がネット上で話題となっている。【写真】工藤静香さん、1番好きなミスドのメニューは？工藤さんは公開した動画の中で、ポンデリングを手に「めっちゃ幸せにおいしい！」と笑顔。好きな種類は「このポンデリングと、オールドファッションチョコがけ、フレンチクルーラー！」と3種類