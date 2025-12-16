2025年12月16日午後1時57分ごろ、福井県嶺北地方を震源とする最大震度3の地震がありました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。■震度3福井県：大野市■震度2岐阜県：高山市、郡上市石川県：白山市福井県：勝山市■震度1岐阜県：関市、美濃市、各務原市、山県市、飛騨市、揖斐川町、白川村石川県：金沢市、