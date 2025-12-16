女優の北川景子（39歳）が、12月16日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“めっちゃ泣いた作品”について語った。映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、報知映画賞の主演女優賞に輝いた北川が番組のインタビューに対応。「子育てが始まってから、すごく忙しかったり、ついつい疲れてて、なかなか自分の家庭と自分の仕事以外にアンテナを張ることができないような期間が4〜5年続いたんですけど、