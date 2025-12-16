元フィギュアスケート選手で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成氏が１６日、自身のＸ（旧ツイッター）で接触事故を起こしていたことを明かした。織田氏は「ご報告」と題して「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」と説明。「事故発生後は速やかに車両を停止し、警察へ連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました」とつづった。その上で「今回の