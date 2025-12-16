日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。ツアー通算７２勝（国内６９勝、海外３勝）の樋口久子氏が特別功労賞を受賞した。１９６７年に第１期のプロテストに合格し、７７年の全米女子プロ選手権で男女通じてアジア出身選手初のメジャー優勝を果たした。９７年に日本女子プロゴルフ協会会長に就任し、２００３年に日本人初の世界ゴルフ殿堂入りした。８０歳の樋口氏は「