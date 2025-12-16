ソフトバンク大津亮介投手（26）が16日、球団事務所で来季4年目の契約を更改。保留後2度目の交渉を終えて1300万円アップの推定年俸6800万円でサインした。「はい。上がりました。1300万アップの6800万円です！。リーグ戦の後半を評価してもらった」と振り返った。今季レギュラーシーズンで開幕ローテーション入りを逃したが4月9日オリックス戦での初先発から12試合に登板し6勝2敗。8月27日の秋田での楽天戦から4連勝締めでリ