「METROCK2026」が東京・大阪の2都市で開催されることが決定。2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。来たる2026年のメトロックは、「EXPO 2025 大阪・関西万博」開催期間中の諸事情を考慮して2025年は実施を見送った大阪公演も復活