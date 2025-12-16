【8番出口 -カゲウラ-】 12月16日 発売 価格：1,100円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 一迅社は、著・稲村祐汰氏、原作・KOTAKE CREATE氏、イラスト・明星氏によるノベライズ作品「8番出口 -カゲウラ-」を本日12月16日に発売した。価格は1,100円。 「8番出口」はKOTAKE CREATE（コタケクリエイト）氏による大ヒットゲームで、異変を見つけたら引き返さなければなら