E&Iクリエイション株式会社は、Amazonで12月16日（火）から始まった「暮らし応援クリスマスSALE」に参加。「AstrHori」「SG-image」の交換レンズをセール価格で販売している。 「SG-image AF 25mm F1.8 II」「AstrHori 10mm F8.0 II」などの交換レンズを割引して販売中。期間は12月19日（金）までとなっている。 セール期間 2025年12月16日（火）9時00分～12月19日（金）23時59分 セール