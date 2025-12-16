再び欧州でプレーする意向があるようだ。母国のフルミネンセで頭角を現し、ミランやパリ・サンジェルマン、チェルシーといったメガクラブを渡り歩いてきたチアゴ・シウバは、2024年７月に古巣フルミネンセに帰還。同クラブに復帰後はここまで公式戦66試合に出場するなど、中心選手として活躍している。当初は、チームとの契約が終わる2026年６月に引退を考えていると公に表明していた41歳の元ブラジル代表だが、考えが変わっ