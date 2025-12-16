【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2.5次元タレントグループのシクフォニが、12月13日・14日に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにてワンマンライブ『SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.II -Virtual-』のファイナル公演を開催した。 ■2ndライブツアーのサプライズ発表も！ 本公演は、10月26日にグループ史上初となった完全無料3Dオンライン公演を皮切りに、大阪・おおきにアリーナ舞洲（11月8