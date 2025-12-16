【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑とXGのJURINが、『SPUR』2月号（12月23日発売）の表紙に登場することが発表された。 ■まるでフランス映画の主人公のような道枝駿佑 『SPUR』2月号スペシャルエディション版の表紙を飾るのは、2023年6月号以来、2度目となるなにわ男子の道枝駿佑。23歳になった彼との再会の場はモードの都、パリだった。 2026年春夏パリ・ファッション・ウィークで、