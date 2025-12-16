密着見守りサービス子ども、家族、空き家を守る企業の見守りサービスを調査＜VTR出演者＞辻岡義堂アナウンサー、佐藤真知子アナウンサー＜紹介内容＞（ヤマト運輸）・電球のオンオフで異常を感知（waneko）・ペットからLINEが届く！？遠く離れても安心（東京ガス）・家族に代わって空き家を管理・「通水」で気になるニオイを防止・家主に代わって「簡易清掃」「郵便物回収」・庭周りのお手入れ「草むしり」・戸建てのみならず、