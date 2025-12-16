2025年12月15日、台湾メディア・鏡報は、日本で間もなく50年余りぶりにジャイアントパンダがいなくなる可能性があり、ネット世論調査では「別にいなくなっても構わない」との回答が多く見られたことを報じた。記事は、上野動物園で飼育されている「シャオシャオ」と「レイレイ」の双子パンダが貸与期限より1カ月早い来年1月下旬に中国に返還される予定であることを紹介。2頭が返還されれば日本では50年余りぶりにパンダがいなくな