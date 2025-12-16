ヨルダン訪問中の中国の王毅外交部長は12月15日、首都アンマンで同国のアイマン・サファディ副首相兼外務・移民大臣と会談しました。王外交部長は、「今年は中国とヨルダンの戦略的パートナーシップ樹立10周年に当たる。中国はヨルダンとハイレベルの往来を緊密にし、両国外交部門間の意思疎通を強め、各分野の交流と協力について共同で計画を策定したい」と述べ、ヨルダンの指導者が2026年に中国で開催される第2回中国・アラブ諸