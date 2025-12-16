俳優の大泉洋（52）とディーン・フジオカ（45）が16日、都内でこの日に最終回を迎えるテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）の取材会に出席した。今作は、会社をクビになり離婚もした主人公（大泉）が再就職先で超能力を与えられ世界を救う物語。コメディーと思いきや、話が進むごとにシリアスな展開に。考察要素もちりばめられており、話題作となっている。大泉は「反響が大きかったので楽しかった」と笑