16日午後1時57分ごろ、福井県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福井県の大野市です。【各地の震度詳細】■震度3□福井県大野市■震度2□福井県勝山市□石川県白山市□岐阜県高山市郡上市■震度