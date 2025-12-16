日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2025」が16日、都内のホテルで行われ、年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が年間最優秀選手賞、賞金ランク1位、平均ストローク1位の個人で最多3冠に輝いた。各賞の受賞者は以下の通り。▼メルセデス年間最優秀選手賞佐久間朱莉▼賞金ランク1位佐久間朱莉▼平均ストローク1位佐久間朱莉▼新人賞荒木優奈▼ステップアップ・ツアー賞金ランク1位大久保柚季▼敢闘賞