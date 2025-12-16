大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが16日（火）、「DNP DAY」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 「DNP DAY」では、東京GBのオフィシャルパートナーである大日本印刷株式会社（DNP）がマッチスポンサーを務める。対象の試合は、国立代々木競技場第一体育館にて2026年1月30日（金）と31日（土）に開催するSVリーグ男子第13節 広