マグニチュード（Ｍ）８以上の後発地震への備えを呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、政府は１６日午前０時をもって対象地域への特別な注意の呼びかけを終了した。赤間防災相は同日午前の閣議後記者会見で「突発的に大規模地震が発生する可能性もある。今回の対応を生かしながら、日頃からの備えを引き続き実施してほしい」と呼びかけた。注意情報は、８日深夜に青森県東方沖で発生したＭ７・５の地震を受