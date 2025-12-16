【スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ】 12月23日より期間限定発売 希望小売価格：230円（税別） スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を12月23日か