アップルとグーグルは、iPhoneとAndroidのデバイス間の乗り換えをより簡単にするために協力することを発表しました。 ↑乗り換えがもっとラクに。 両社はiPhoneとAndroidとのデータ移行プロセスを簡単にする新機能を開発しているとのこと。グーグルのベータ版OS「Android Canaryビルド」では、Pixelスマートフォンでこの新機能が利用できます。また、今後リリースされる「iOS 26」の開発者向けベータ版でも、この機能が使え