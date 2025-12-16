【モデルプレス＝2025/12/16】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のリーダー・JURINが、12月23日発売のモード誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）2月号通常版の表紙に登場。同誌で表紙を飾るのは、今回が初となる。【写真】XG、ヘルシーな肌見せ衣装で登場 新ヘアお披露目＆サプライズも◆XGリーダーJURIN、1人で初のファッション誌撮影先日、グループ初のソロシングルを発表し、年明けにはグループとして初のフルアルバム