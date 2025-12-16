2025年12月、オーストラリアで世界初となる「16歳未満のSNS利用を禁止する法律」が施行されました。これにより、政府が指定したプラットフォームは16歳未満のアカウントを無効化していますが、実はこの法律を推進していたのは「オンラインギャンブルの広告を手がける広告代理店」だったことが判明しました。Teen social media ban group funded by firm making gambling adshttps://www.crikey.com.au/2025/12/12/pro-teen-social-