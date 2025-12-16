日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。工藤遥加（加賀電子）がメディア賞（ベストコメント）を受賞。３月のアクサレディス宮崎で初優勝を飾った際、２３年２月にソフトボールのビックカメラ高崎の選手と合宿時に２１年東京五輪金メダリストの藤田倭から授かった金言「失敗するのがカッコ悪いんじゃなくて、チャレンジしないのがカッコ悪いんだ」を胸にプロ意識が変わっ