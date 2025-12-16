日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。女子プロゴルファーが華やかにドレスアップし、会場を彩った。今季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は青いドレス、今季２勝を挙げた河本結（リコー）は鮮やかなピンクのロングドレス、同１勝の安田祐香（ＮＥＣ）は白黒のトップスに黒いミニスカート姿で登壇した。ゴルフ界の“自称アイドル”で、年間ベストプレーに輝いた菅沼