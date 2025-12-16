日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は年間ベストプレー「ＢＥＳＴＰＬＡＹＯＦ２０２５」を受賞。１年７か月ぶり３勝目を飾った５月のパナソニックオープンの最終１８番で見せた圧巻のリカバリーショットが選ばれた。肩を露出した白とベージュのドレス姿で登壇し「あのアプローチはすごく緊張したけど、いつも練習して