日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。初優勝を含む４勝を挙げ、年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）が年間最優秀選手賞（メルセデス・ランキング１位）、賞金ランキング１位（２億２７２８万５９５９円）、平均ストローク１位（７０・０５８５）の３部門で受賞した。このほか、荒木優奈（Ｓｋｙ）が新人賞、大久保柚季（加賀電子）が下部ツアー年間ランク１位。